Folgorato, chiesto il giudizio per l'azienda

IL CASOUDINE Morto folgorato a soli 37 anni, al suo primo giorno di lavoro. Il Pubblico ministero della Procura di Pordenone Federico Facchin, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio colposo per due figure apicali della ditta per la quale il giovane operaio interinale Donato Maggi aveva appena iniziato a lavorare, la Friul Montaggi srl, oltre che per la stessa azienda, con sede a Porpetto: Dionisio Trevisan, 69 anni, di Precenicco, dirigente e responsabile del cantiere incriminato; e Aldo Bertoia, 50 anni, di Latisana, in...