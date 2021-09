Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EFFETTO VACANZEPORDENONE/UDINEE Si temeva l'effetto vacanze. Non quello appena accennato che si era visto a inizio agosto e che verosimilmente era l'effetto diretto dei (pochi) viaggi di luglio.Il timore era quello che alla fine del mese che per antonomasia è dedicato alle ferie - agosto, ovviamente - si potesse vedere un rialzo deciso dei contagi, magari tale da configurarsi come un'ondata immediatamente successiva alla quarta, quella...