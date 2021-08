Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I FOCOLAIPORDENONE La macchia azzurra della provincia di Pordenone, figlia del maxi-focolaio che si è sviluppato a partire da una festa in una discoteca giudicata abusiva dalla Questura. I casi particolari della Bassa friulana e della costa, legati alle vacanze e alle serate al mare come ad esempio il focolaio di Muggia. I contagi in aumento in comuni già colpiti in passato come Nimis e Taipana. Sono le situazioni particolari che...