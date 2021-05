Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MANIFESTAZIONEUDINE (al.pi.) Anche a Udine, in contemporanea con le principali città italiane, Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob, per manifestare il dissenso contro il coprifuoco che il Governo ha confermato scattare alle 22 anche in zona gialla, almeno fino a metà maggio (poi ci sarà probabilmente una nuova valutazione in base all'andamento pandemico). La manifestazione si è svolta ieri sera, dalle 20.30, in piazza XX...