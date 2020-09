FIUME DIVISIVO

UDINE Attorno al Tagliamento e alla sua salvaguardia maggioranza e opposizione in Regione continuano a restare divise. Nessun ponte e accenno di condivisione dalle sponde della minoranza ieri, dopo che la Giunta regionale ha dato mandato all'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro di presentare al ministero della Tutela del territorio la domanda per la creazione del dossier che consente di formalizzare «l'area del Tagliamento» a «Riserva della Biosfera Mab Unesco». Il passo dell'Esecutivo guidato da Massimiliano Fedriga è arrivato dopo che a inizio luglio in Consiglio era stata bocciata con i voti del Centrodestra - una mozione del Patto dell'Autonomia in cui si chiedeva di adoperarsi affinché il fiume Tagliamento sia riconosciuto Patrimonio mondiale Unesco. Ne è seguito un dibattito che è rimasto vivo tutta l'estate, con la Giunta impegnata a mettere a punto il percorso per la candidatura a Riserva della Biosfera.

Ieri l'ufficializzazione di tale progetto e, in contemporanea, il pollice verso arrivato dagli autonomisti. Pur riconoscendo «il passo avanti» compiuto dalla Regione, il capogruppo Massimo Moretuzzo sottolinea che «c'è il rischio che «esso sia stato fatto nella direzione sbagliata». Mentre la Regione punta alla costituzione di una «Riserva della biosfera nella zona del Tagliamento», il Patto si è mobilitato per il riconoscimento del fiume «come bene naturale patrimonio dell'Umanità», un percorso «completamento diverso» e che ad oggi è sostenuto da 14mila firme. «È un progetto in continuità con quello avviato dall'amministrazione precedente nel 2017 e che noi abbiamo riattivato e implementato», afferma l'assessore Scoccimarro, che ha sbloccato un inter finito in panchina «a seguito a un cambio di funzionari al Wwf». Per questo la delibera approvata ieri ha autorizzato anche la modifica del protocollo d'intesa sottoscritto a ottobre 2017 con il Wwf, per adeguarlo al nuovo assetto organizzativo tanto dell'associazione ambientalista quanto della Regione. «È un lavoro che stiamo svolgendo in collaborazione con i ministeri dell'Ambiente e degli Affari Esteri spiega Scoccimarro e attraverso di essi abbiamo avuto contatti diretti con l'ambasciatore italiano all'Unesco. È un progetto che ha davanti a sé un'autostrada», per arrivare a destinazione in «due anni». Nella visione della Regione, l'area da comprendere nella Riserva non sarà esclusivamente quella del corso del fiume, dalle sorgenti alla foce, ma comprenderà storici impianti di presa che si sono costruiti nel tempo lungo il Tagliamento e l'area delle sorgenti del Piave, ora che anche «Sappada è parte del Friuli Venezia Giulia», aggiunge Scoccimarro, anche se le sorgenti del fiume sono rimaste venete.

«È un progetto che stiamo portando avanti anche con l'assessore all'Ambiente della Regione Veneto», precisa in aggiunta, convinto che «non è certo un accatastamento tavolare» a influire sulla procedura. Le Riserve della Biosfera Mab - man and Biosphere Unesco, «nascono per promuovere l'interazione tra l'uomo e il proprio ambiente specifica Scoccimarro -, mentre il titolo di patrimonio mondiale dell'Umanità mira alla conservazione e alla tutela di patrimoni culturali riconosciuti per il loro valore universale e quindi riguarda un'altra sfera di azione». Proprio a partire da questa distinzione, sono pesanti le critiche del Patto per l'Autonomia. Nonostante premetta di voler leggere attentamente le carte, Moretuzzo sostiene già che «sul Tagliamento la Giunta Fedriga gioca al ribasso e non rinuncia a un futuro di cemento». È una delibera che «lascia ancora aperta la porta alla Cimpello-Gemona e ad altre opere ad alto impatto sul territorio» lungo il Tagliameto. «Come ha dichiarato l'ex segretaria generale dell'Unesco Irina Bokova conclude l'autonomista -, il riconoscimento come Patrimonio protegge i valori del bene, il riconoscimento come Riserva della Biosfera li crea». Scoccimarro legge con lente politica la diversità di vedute: «Non pensavano a una Destra ambientalista. Temono l'erosione del loro elettorato».

Antonella Lanfrit

