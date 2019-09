Fiume di droga diretto a Udine, nuovi arresti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Non si arresta il fiume di droga in arrivo sulla piazza dello spaccio udinese. Un nuovo sequestro di un cospicuo quantitativo di stupefacente, solo l'ultimo di una lunga serie, è stato effettuato nelle prime ore di mercoledì 4 settembre dalla Polizia di Stato in stazione a Udine che ha arrestato per questo due giovani pachistani, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine. Il carico, un chilo di hascisc nascosto in uno zaino, suddiviso in 100 ovuli del peso di 10 grammi l'uno, era appena arrivato con un treno da Venezia. Il...