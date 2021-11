Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE Palazzo D'Aronco ha fissato i paletti per il recupero dell'area ex Bertoli: una superficie commerciale che non superi la soglia dei 3900 metri quadrati; spazi dedicati a sale polifunzionali per attività culturali, ricreative, di intrattenimento e ad attività ludico sportive; ristoranti e uffici per circa 5500 metri quadrati. Se queste sono le attività insediabili nel compendio, l'amministrazione Fontanini ha anche stabilito...