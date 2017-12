Fisco, sospese in regione cinquemila cartelle esattoriali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DEBITI CONGELATITRIESTE L'Agenzia delle entrate sospende l'invio delle cartelle a Natale. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018 in Friuli Venezia Giulia era prevista la spedizione di circa 5mila atti che invece resteranno congelati, ad eccezione di poco più di un centinaio di casi cosiddetti inderogabili che saranno comunque notificati, per la maggior parte con la pec (posta elettronica certificata). Veniamo al dettaglio dei numeri dell'operazione zero cartelle: Nelle due settimane tra Natale e la Befana sarà sospesa la notifica di 4.616 atti,...