PROTESTAPALMANOVA Poco per le pensioni, appena 600 milioni e una proposta come quota 102, giudicata irricevibile dai sindacati. Più risorse invece per ridurre la pressione fiscale, 8 miliardi nel 2022, ma con tante incognite legate alla ridefinizione delle aliquote e 1 miliardo dirottato sul contestato taglio dell'Irap. Questi, ma anche l'assenza di misure per contrastare la precarizzazione del lavoro, i motivi al centro della mobilitazione...