PASIANO

Marco Gerolin, enfant prodige della fisarmonica, torna oggi alle medie di Pasiano, di cui è stato allievo fino a cinque anni fa, per vestire i panni di prof in una speciale lezione propedeutica allo studio della musica, organizzata dall'Istituto Comprensivo Celso Costantini. È già la seconda volta che il giovane, e promettente, fisarmonicista (ha 19 anni) rientra nelle aule della sua ex scuola, per raccontare la sua passione più grande: la fisarmonica. Uno strumento spesso non conosciuto dalle nuove generazioni, ma che lui ha imbracciato fin da piccolo. «La direzione della scuola mi aveva già invitato un anno fa, per parlare del mio strumento ai ragazzi - dice Marco -. Anche stavolta spiegherò che cosa è la fisarmonica, in che ambito della musica viene utilizzata, il suo impiego anche nella musica classica».

Se qualche giovane fan vorrà incontrare Gerolin e la sua straordinaria tastiera fuori dalle aule scolastiche potrà cogliere l'occasione del concerto in programma nel pomeriggio di domenica 1. marzo all'Auditorium Concordia di Pordenone, nel cartellone dell'Alto Livenza Festival dedicato ai giovani talenti della musica (il biglietto per gli under 15 è ridotto a 5 euro). «Mi esibirò con l'Orchestra San Marco e con Michelangelo Ghedin», anticipa Marco Gerolin (che suona anche il clarinetto), la cui agenda è fitta di studio, concerti e competizioni. «Prossimamente sarò a Belluno per partecipare a un concorso, insieme con Matilde Michielin, con cui formo un duo di fisarmonica e clarinetto. Poi proseguono i miei impegni con la Fisaorchestra Armonia di Treviso, diretta dal maestro Mirko Satto, una delle poche formazioni dedicate a questo strumento. Ma questo per me è anche l'anno della maturità, al Liceo musicale, e poi dovrò affrontare l'esame di ammissione al Conservatorio. Ma non ho ancora deciso in quale sede mi iscriverò».

Come se non bastasse, all'orizzonte del giovane musicista ci sono i campionati mondiali di fisarmonica, il Trophée Mondial d'Accordéon 2O2O che dovrebbe svolgersi sempre in Cina. Una prova davvero ardua, che richiede una preparazione ferrea, da affrontare con gli insegnamenti del suo primo allenatore, Mirko Satto.

Alla scorsa edizione della World's Cup dei fisarmonicisti, svoltasi in Cina nella città di Shenzhen, Marco Gerolin si era guadagnato un ragguardevole 5. posto, nella sua categoria Junior virtuoso variété, a cui erano iscritti una ventina di sfidanti. Posizione di prestigio, quindi, che il fisarmonicista pasianese punta a bissare, se non migliorare, mirando ai primi posti. Anche per avere accesso alla coppa del mondo e per rappresentare l'Italia, occorre superare delle severe selezioni. Nel 2019 Marco era stato selezionato nel corso dell'Accordion Art Festival di Roseto degli Abruzzi, assieme ad altri 7 fisarmonicisti delle varie categorie.

Cr.Sp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

