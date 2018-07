«Fingono di fare esami e poi crollano Così li abbiamo aiutati ad uscirne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DELEGATOUDINE Ragazzi e ragazze in difficoltà, alle prese con un esame bestia nera che non riescono a superare. Ma poi, magari, in famiglia dicono che, sì, ce l'hanno fatta. E, di bugia in bugia, finiscono in quello che Daniele Fedeli non esita a definire «un circolo vizioso da cui non sanno come uscire». E magari arrivano fino al giorno in cui dovrebbero discutere la tesi senza aver avuto il coraggio di dire che quel pezzo di carta è ancora lontanissimo. Il fenomeno delle cosiddette «lauree simulate», «degli studenti che raccontano...