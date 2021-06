Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZEUDINE Il «gruzzolo» di 9 milioni regionali da ripartire tra i creditori del crac della Cooperativa Coopca carnica e di quella di Operaia di Trieste è pronto, ora manca la norma necessaria per l'erogazione un testo che è allo studio e poi si giungerà alla ripartizione dei fondi, attraverso una modalità pensata per essere rapida e con i minori oneri possibile per i beneficiari. L'assessore alle Finanze Barbara Zilli esplicita...