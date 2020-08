L'INDAGINE

LIGNANO È arrivato dalla Germania sul litorale del Nordest per filmare i bambini che si divertivano in spiaggia tra i giochi: fermato un 54enne che si era spogliato per mettere in pratica l'autoerotismo. Nel suo smartphone sono state trovate decine di filmati fatti ai bambini sul litorale di Bibione e di Lignano ma anche di rapporti sessuali con bambine che non hanno più di 5 anni. Al vaglio però c'è anche un computer portatile che gli agenti della Polizia locale hanno trovato nella sua auto in cui ci potrebbero essere altri file di video compromettenti conservati dall'uomo. A chiamare il Comando della Polizia locale del Distretto Veneto est sono stati alcuni genitori che l'altra settimana hanno scoperto il tedesco in spiaggia con i pantaloni abbassati, intento nella pratica dell'autoerotismo e mentre filmava i bambini. Fortunatamente i piccoli non si sono accorti di quanto stava accadendo, proprio perché impegnati a giocare sulla spiaggia in prossimità della zona Firmamento, sul litorale antistante via Croce del Sud. Alcuni genitori hanno visto l'uomo, allertando la Polizia locale e inseguendolo. Immediato l'intervento degli agenti diretti da William Cremasco, arrivati con più pattuglie nonchè con la squadra di Polizia giudiziaria in borghese. Proprio gli agenti speciali della Pg hanno raccolto la testimonianza e con l'aiuto di alcuni genitori hanno setacciato la zona. Sono bastati una decina di minuti per rintracciare il 54enne nei pressi di piazzale Zenith. L'uomo è stato portato nel Comando di via Maya e quindi perquisito. Gli investigatori della Locale hanno trovato uno smartphone con cui sono state registrate decine di filmati a bambini sul litorale di Lignano e di Bibione. Video in cui i piccoli spesso si facevano la doccia senza costume sul litorale. Non solo, perché la Polizia locale ha anche trovati dei video in cui sono state registrate le sequenze di un rapporto sessuale tra un adulto e delle bambine di appena 5 anni. Gli agenti sono riusciti a trovare anche l'auto che il 54enne aveva posteggiato in una zona più interna. Qui è spuntato un computer portatile per il quale serve la password per accedere e che il tedesco non ha voluto fornire. Per questo il Pc è stato sequestrato e inviato a un laboratorio per essere esaminato. Gli investigatori sospettano che all'interno vi siano altri filmati che potrebbero far peggiorare la situazione dell'uomo che è stato arrestato per pedofilia e quindi trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli investigatori del Distretto Veneto est hanno scoperto che l'uomo era arrivato solo 24 ore prima del fermo e che in Germania ha diverse altre pendenze sempre per pedofilia.

L'INCHIESTA

Anche un friulano intanto è finito nel mirino di un'indagine della polizia postale di Firenze, in seguito alla quale nove persone sono state denunciate per i reati di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico e per istigazione a delinquere aggravata. Le perquisizioni sono state eseguite lo scorso 28 luglio L'indagine, fanno sapere gli investigatori, ha avuto origine dall'analisi eseguita sul telefono cellulare di una persona perquisita per fatti analoghi su cui sono stati rinvenute chat, immagini e video a carattere pedopornografico, con il coinvolgimento anche di bambini molto piccoli. Al termine dell'attività, condotta sui principali social network, la polizia postale di Firenze ha identificato le persone che a vario titolo detenevano o scambiavano immagini e video pedopornografici per i quali il procuratore aggiunto Tescaroli ha emesso i decreti di perquisizione. Gli uomini nella chat si scambiavano consigli su come eludere le attività d'indagine della polizia postale, su dove reperire materiale e sul come cancellare le tracce. Le perquisizioni sono state eseguite in Toscana, Campania, Friuli, Lazio e Sicilia.

