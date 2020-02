EVENTI STOPPATI

UDINE Per resistere al coronavirus, il Far east film festival muta la sua forma e, per il 2020, diventa un festival estivo. Spinti dall'emergenza sanitaria, gli organizzatori hanno deciso di spostare di qualche mese la manifestazione dedicata al cinema orientale: anziché a cavallo tra aprile e maggio, come successo nelle precedenti 21 edizioni, quest'anno il Festival si svolgerà dal 26 giugno al 4 luglio. È la prima volta che accade nella storia dell'evento: un simile provvedimento non era stato preso nemmeno nel 2003, all'epoca della Sars, e non sarà comunque un'operazione indolore sia dal punto di vista economico, perché farà aumentare le spese di circa 100mila euro, sia da quello organizzativo, dato che il festival sarà praticamente da riprogrammare.

DALL'ORIENTE

D'altronde, allo stato attuale, altro non si poteva fare: metà degli ospiti del Feff arrivano da Paesi come la Corea del Sud (dove si contano più di 1200 casi di infezione) e Hong Kong e per venire in Italia avrebbero dovuto fare 14 giorni di quarantena all'arrivo e altrettanti in Oriente, al rientro. Impensabile, anche se, contro la paura, un segnale positivo c'era: gli accrediti, attivati a inizio febbraio, erano già più di quelli dell'anno scorso (resteranno validi per le nuove date o, per chi non potrà partecipare, saranno rimborsati). «È un momento delicato ha detto ieri Sabrina Baracetti, cofondatrice del Feff assieme a Thomas Bertacche -, ma almeno è finito il tempo dell'incertezza, quell'apnea in cui eravamo intrappolati dal 23 gennaio, quando è scoppiata la notizia del nuovo virus: eravamo in impasse, non sapevamo se bloccare o confermare gli ospiti e le selezioni dei film. La salute pubblica è il bene più prezioso e questo momento richiede scelte responsabili». Chi è riuscito a creare dal nulla un festival e farlo diventare una delle massime manifestazioni del settore in Occidente, però, conferma ancora una volta la sua determinazione e preferisce considerare lo slittamento una sfida: «Questa 22esima edizione sarà all'insegna del più: più bella, più grande, più coinvolgente ha detto Baracetti -. Abbiamo due mesi per impostare una nuova strategia e trovare una nuova formula. Costruiremo un festival estivo, che stavolta cadrà dopo quello di Cannes. Una cosa positiva è che per allora avremo tutte le cinque sale del Cinema Visionario a disposizione per le retrospettive e i workshop, perché il cantiere sarà concluso».

NUOVE DATE

Viste le nuove date, gli organizzatori stanno quindi già pensando a introdurre eventi per coinvolgere la città e, forse, appuntamenti con il cinema all'aperto. Per quanto riguarda il programma vero e proprio, sono confermati gli eventi dedicati all'industria cinematografica (gli Industry Daysdal 29 giugno al 1° luglio; il workshop di co-produzione Asia-Europa dal 28 giugno al 2 luglio e la nuovissima sezione, Far East in Progress, la prima e unica piattaforma europea dedicata ai film asiatici in post-produzione), nonché il doppio omaggio all'attore e regista filippino Eddie Garcia e quello al cinema eccentrico dei fratelli Watanabe. Intanto, Baracetti ha annunciato la collaborazione con lo ShorTS International Film Festival di Trieste (festival di corti che si svolge nelle stesse date) e Its, evento dedicato al fashion che si terrà (sempre a Trieste) subito dopo: «A questi eventi diciamo: insieme si può fare di più, possiamo rinforzarci ha detto -, mostrare ai nostri ospiti quanto questa regione sia un posto vivo ed eccitante».

Alessia Pilotto

