FILCAMS CGIL UDINE Arriva anche in Fvg la campagna nazionale di comunicazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FILCAMS CGILUDINE Arriva anche in Fvg la campagna nazionale di comunicazione della Filcams Cgil rivolta al settore del turismo denominata backstage, il lavoro che non vedi vale. Da diversi anni oramai la Filcams Cgil, categoria del sindacato che rappresenta le lavoratrici ed i lavoratori del comparto commercio, servizi, mense, pulimento e turismo, avvia campagne estive di sensibilizzazione sulle dinamiche del comparto e sulle problematiche di un settore nevralgico per l'intera economia nazionale e regionale, il turismo.Negli anni scorsi le...