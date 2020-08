LA VICENDA

UDINE La maggioranza diserta l'incontro sulla Fiera organizzato dalla Camera di Commercio: ieri alla riunione, per il centrodestra c'era solo Paolo Pizzocaro (Gruppo Misto), oltre ai rappresentanti delle opposizioni Alessandro Venanzi (Pd), Federico Pirone (Innovare), Maria Rosaria Capozzi (M5S) ed Enrico Bertossi (Prima Udine). La riunione era stata voluta dal presidente della Cciaa, Giovanni Da Pozzo, per illustrare la posizione dell'ente camerale dopo le polemiche e le tensioni nate dalla netta contrarietà del sindaco all'idea di fusione con Pordenone, idea sostenuta invece sia dallo stesso Da Pozzo, sia dalla Regione. «Ci ho tenuto a ribadire che il mio invito è avvenuto al di fuori di dialettiche politiche che sono al di fuori della mia competenza ha sottolineato il presidente -, e non aveva alcun intento critico, anzi, era inteso per un confronto proficuo con tutta la commissione per porre fine a ogni possibile polemica tra il nostro ente e il Comune. Un incentivo per lavorare insieme e individuare una strategia per il futuro della fiera, che è la cosa più impellente». Durante l'incontro, Da Pozzo ha illustrato quanto fatto finora e ha ribadito la linea della Cciaa, a favore di una sinergia con Pordenone e verso una Fiera unica regionale «perché il nostro territorio ha detto -, non può reggere la compresenza di più realtà in un momento come questo in cui il sistema fieristico, in quanto tale, è in fortissima crisi ed è necessario reinventarsi. Il Covid ha accelerato ancor più la crisi. Non è dunque affatto una questione facile e sui bilanci degli enti pesa molto la parte immobiliare e infrastrutturale, ma proprio per questo è necessario mettere insieme le forze e impegnarsi tutti per individuare la strada da percorre per quest'area, davvero importante e strategica per il nostro territorio». «L'incontro è stato positivo ha commentato Venanzi -. Ora serve un grande senso di responsabilità da parte di tutte le istituzioni, cittadine e regionali, e mi pare che, soprattutto con queste ultime, manchi il dialogo: Fontanini è fortemente isolato e lo dimostra il fatto che, quando ha detto che voleva rimanesse la Fiera di Udine, il giorno dopo l'assessore regionale Sergio Bini ha messo sul piatto 500mila euro per la fusione. Noi vogliamo il bene della città quindi vogliamo fare la cosa più utile in questo momento: far sì che il Comune di Udine continui, con consapevolezza, a sedere al tavolo delle trattative con tutti i soci, per trovare una strada che sia fattibile e che consenta allo stesso tempo di non diminuire il valore della Fiera e di creare ricchezza per Udine. Vanno valutate tutte le strade e bisogna farlo rapidamente altrimenti rischiamo che qualcuno decida per noi. Dobbiamo lavorare congiuntamente: le appartenenze politiche, in questi casi, non devono esistere».

Alessia Pilotto

