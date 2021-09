Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STRUTTUREUDINE Cambio in vista per il maxi hub vaccinale dell'ente fieristico udinese a Torreano di Martignacco. Il centro che ha rappresentato il principale fulcro provinciale della campagna di immunizzazione di AsuFc, trasloca in un altro dei padiglioni del quartiere della Fiera. Si sposta dal padiglione 8 al padiglione 4 da lunedì 13 settembre. Questo cambiamento logistico, come fa sapere l'Azienda in una nota «è dettato soprattutto...