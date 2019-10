Fiera del lavoro da record pronta a offrire 460 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOUDINE Torna la Fiera del lavoro organizzata dall'Associazione dei laureati in ingegneria gestionale, l'evento regionale più importante per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Appuntamento sabato 16 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con oltre 70 aziende pronte a offrire 460 posti di lavoro. «Quest'anno la fiera del lavoro tocca diversi record: 460 sono le opportunità occupazionali che verranno offerte a coloro che parteciperanno per fare i colloqui; oltre 70 le società che si presenteranno al pubblico,...