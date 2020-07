FIAMME GIALLE

UDINE Capitolati confezionati «su misura», importi tenuti sotto soglia per poter procedere con l'affidamento diretto, ribassi concordati con le imprese che presentano l'offerta. Come spiega il colonnello Enrico Spanò, da poco arrivato alla guida del Comando provinciale della Guardia di finanza di Udine, sarebbero questi i sistemi e gli stratagemmi utilizzati per gli appalti fuori legge. Pur non entrando nel merito dei singoli casi dell'inchiesta che ha travolto Premariacco e Torreano, Spanò esemplifica «i modi in cui vengono realizzati gli appalti irregolari. Si può agire sulla procedura, redigendo un capitolato confezionato in un certo modo, in maniera che solo una certa ditta possa fornire quell'opera. Oppure, ci può essere una preindividuazione del contraente già a monte della formazione del capitolato. Un altro modo per alterare l'appalto - aggiunge - riguarda gli affidamenti diretti che, da codice dei contratti, potevano essere fatti per importi inferiori a 40mila euro, limite successivamente innalzato con le recenti norme fino a 150mila euro». In questo caso chi vuole pilotare l'assegnazione, spiega il comandante, «cerca di fare in modo che l'importo sia sotto soglia, per esempio a 39mila euro, per procedere all'affidamento diretto a chi ritiene. Un'altra modalità riscontrata riguarda il concordare il ribasso applicato in sede di gara: si fa l'appalto, si fa la gara, ma con la ditta che si desidera far vincere si concorda un ribasso accordandosi poi per prefigurare possibili varianti» per neutralizzare successivamente il ribasso praticato.

LE OPERE

Nel caso dell'inchiesta che ha riguardato Premariacco e Torreano, spiega, un ruolo decisivo lo hanno avuto «le conversazioni sugli accordi intercorsi» fra i soggetti coinvolti, captate dai finanzieri. «Le contestazioni in minima parte si riferiscono al 2017, sulla base di quanto denunciato dal segnalante nel periodo in cui lavorava nel comune. In larga parte gli affidamenti degli appalti oggetto dell'ordinanza sono concentrati nel 2019: si arriva fino ai primi mesi del 2020. Gran parte delle indagini si basa sulle intercettazioni», spiega il comandante. Nel mirino, gli appalti per una serie di opere, come la demolizione del nucleo originario della scuola elementare a Premariacco (il progetto parlava di una superficie coperta da demolire di 893 metri quadri) nell'ambito dell'intervento di ampliamento dell'istituto elementare. Nella lista finita all'attenzione dei finanzieri anche la realizzazione della bretella di collegamento fra la zona industriale di Paderno e la nuova strada provinciale, l'acquisto di uno scuolabus, il riordino del cimitero di Orsaria, opere di adeguamento del guado del Malina con un intervento urgente di protezione civile, lavori connessi all'asfaltatura di strade e l'affidamento di alcuni incarichi.

