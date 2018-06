Fiamme alla Lima di San Daniele I pompieri domano l'incendio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGILI DEL FUOCOSAN DANIELE Principio di incendio alla fabbrica di protesi Lima di Villanova di San Daniele del Friuli dove, per cause in corso di accertamento, una parte del tetto è andata a fuoco nel pomeriggio di ieri, intorno alle alle 17.30. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari da San Daniele, quelli del Distaccamento di Gemona, una partenza dal Comando di Udine di via Popone, con un'autobotte e, a supporto, anche due squadre da Spilimbergo e da Pordenone. Si temeva il peggio, da qui lo...