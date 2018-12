«Feste, hotel pieni all'80 per cento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOUDINE Gli albergatori sorridono in Friuli. Nonostante il meteo non sia stato un grande alleato, le prenotazioni negli alberghi e nelle altre strutture ricettive della nostra montagna non sono lontane dal tutto esaurito per le prossime festività di Natale e San Silvestro. A dirlo è Paola Schneider, presidente di Federalberghi regionale: «Nonostante il meteo non abbia aiutato, nel periodo di Capodanno le prenotazioni in struttura arrivano all'80%. I numeri della nostra montagna sono in linea con quelli del 2017».Insomma, adesso «i...