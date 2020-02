LA SOCIETÀ

UDINE Operazioni immobiliari mirate e di un certo peso. La neonata Ferret RE srl di Udine si è fatta conoscere a Trieste per le acquisizioni dell'ex Filodrammatico di via degli Artisti e l'ex Palazzo Telecom in via dei Bonomo. Adesso delinea la propria strategia d'azione anche a Udine. La holding creata ad hoc per queste operazioni è composta dai soci Alessandro Pedone, Gabriele Ritossa e Alberto Diasparra. Nasce dalla partecipazione in parti uguali dei tre imprenditori con le rispettive società Al.Pe. Invest srl, Sarafin Spa e Paco srl, mettendo a fattore comune il proprio know-how e le proprie competenze esperienziali. Al.Pe. Invest srl è la Holding partecipativa di Pedone (amministratore delegato e fondatore dell'azienda di multiservizi G.S.A. Gruppo Servizi Associati Spa e presidente della società di pallacanestro di Udine Apu Old Wild West). Opera da anni nel settore immobiliare con attività connesse alla gestione e compravendita di beni immobili, quali centri commerciali e palazzi direzionali (già proprietaria della direzione regionale Telecom in via Pascoli) nonché svariate strutture alberghiere, di cui alcune a Roma. Inoltre detiene molte partecipazioni strategiche azionarie tra cui per dimensione va ricordato il 23% di Koelliker Spa importatore italiano di Mitsubishi auto e SsangYong e di Autotrade Logistic, terzo player italiano per dimensione, nella logistica dell'automotive.

Sarafin Spa del triestino Gabriele Ritossa è attiva nella sfera delle costruzioni, passa dalla ristorazione fino ad arrivare al core business, rappresentato dal settore delle case di riposo (Gruppo Zaffiro di Udine). Recentemente ha concluso operazioni immobiliari a Trieste acquisendo l'ex atelier di Spagnoli e il comparto dell'ex distretto militare ubicato alle pendici del Castello di San Giusto per farne un albergo, rilevando importanti locali storici ed entrando nel capitale sociale di Birrificio Cittavecchia. Paco srl di Alberto Diasparra nasce come holding 15 anni fa e negli ultimi cinque si è focalizzata sul mondo real estate. L'obiettivo di Ferret RE, come dimostrano le recenti operazioni per quasi 40.000 metri quadri complessivi concluse a Trieste, è sfruttare postazioni nevralgiche cittadine nel quadro dello sviluppo edilizio e di rilancio di superfici dimenticate. In quest'ottica Ferret RE ha già acquistato un'area di oltre 20 mila mq. a Tavagnacco, dal fallimento di Italvia Spa: l'obiettivo è farne una piattaforma logistica di trasporti per movimentazione e stoccaggio merci. Dal fallimento Vidoni Spa ha acquisito un immobile in via Ivrea a Udine: sarà abito a spazi commerciali per aziende. Nella lista si è aggiunta anche un'altra recente acquisizione legata al mondo alberghiero: quella dell'Hotel Europa, di fronte alla stazione dei treni. «Siamo molto soddisfatti dichiara il presidente del cda, Filippo Facile -. L'ultima operazione condotta in Borgo Stazione è strategica, in quanto destinata a rilanciare una struttura storica che può diventare punto di riferimento per il cuore della città».

