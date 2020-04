LA POLEMICA

UDINE È stato lui a dimettersi o lo hanno sfiduciato? È il quesito che ruota attorno al giallo dell'addio di Mauro Ferrari dalla presidenza del Consiglio europeo della ricerca. Lo scienziato udinese, divenuto celebre a livello internazionale per le sue ricerche sul fronte nelle nanotecnologie applicate in ambito medico, era stato nominato alla guida della principale istituzione scientifica europea dall'1 gennaio scorso ma come annunciato da lui stesso sul Finacial Times e sul Corriere della Sera, ha presentato le proprie dimissioni alla presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen con la motivazione di non essere riuscito a convincere Bruxelles a istituire un programma scientifico coordinato e su larga scala contro la pandemia di coronavirus. «Sono arrivato al Cer da fervente sostenitore dell'Ue ma la crisi di Covid-19 ha completamente cambiato il mio punto di vista causa una ricorrente opposizione alle iniziative di sostegno finanziario per la ricerca sul virus» ha dichiarato. A Ferrari però, al quale in giornata era arrivata la solidarietà di diversi esponenti politici regionali e nazionali tra cui Fedriga e l'europarlamentare Elena Lizzi, ha replicato il Cer stesso, con un comunicato pubblicato sul suo sito internet in cui chiarisce che sono stati proprio loro a sfiduciarlo all'unanimità il 27 marzo scorso, chiedendogli di dimettersi. «Durante il suo mandato - si legge nella nota del Cer - il professor Ferrari ha mostrato una totale mancanza di apprezzamento per la ragion d'essere del Consiglio , una mancanza di impegno, non partecipando a molte riunioni, passando molto tempo negli Stati Uniti senza difendere il programma e la missione del Cer nei casi in cui lo rappresentava. Al contrario - continua il comunicato - il professor Ferrari ha preso molte iniziative personali nell'ambito della Commissione, senza consultare il Comitato scientifico e utilizzando invece la sua posizione per promuovere le sue idee».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA