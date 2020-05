Continuano le sanzioni per l'inosservanza delle norme restrittive anti covid-19. Nella giornata di mercoledì le forze dell'ordine hanno elevato 52 multe in regione dopo aver controllato 2.995 persone. Due in particolare, risultate positive al coronavirus, sono state denunciate per aver violato la quarantena. Durante gli accertamenti, 18 persone sono state denunciate invece per altri reati. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza hanno controllato anche 1.517 esercizi commerciali ma non è stata elevata alcuna sanzione. In provincia di Udine sulle 1.015 persone fermate, 18 sono state sanzionate per inottemperanza al decreto Conte che regola le uscite dalla propria abitazione; 527 le attività commerciali controllate, nessuna sanzione è stata comminata.

La Polizia di Udine invece è arrivata all'arresto di un cittadino rumeno di 51 anni, Gheorghe Marius Preda, destinatario di un mandato europeo emesso dalla Procura friulana a seguito dell'ordine di carcerazione disposto lo scorso 20 febbraio 2020. L'uomo deve scontare una pena di 8 anni di reclusione a seguito di condanna emessa dai tribunali di Udine e Novara per reati commessi fra il 2010 e il 2014: l'uomo era componente di un sodalizio criminale composto da connazionali, che gravitavano in tutto il Nord Italia, autori di furti in abitazione e attività commerciali. Nel 2013 era stato fermato in provincia di Udine e denunciato per detenzione di arnesi atti allo scasso. Successivamente era stato identificato, assieme ad altri 5 connazionali già noti alle forze dell'ordine, quali responsabili di furti alla Sme di Cassacco e Martignacco tra settembre 2013 e gennaio 2014. Dopo la condanna si era volatilizzato. L'uomo è stato rintracciato dalla Polizia francese a Chambery, località non lontana dal confine con la Svizzera e tratto in arresto. Sono in corso le procedure di estradizione.

