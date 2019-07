Ferito a morte, il 17enne va in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Sarà condotto in un carcere minorile fuori regione il ragazzino albanese accusato di aver accoltellato Ermal Halili, il connazionale di 18 appena, compiuti da neanche due mesi, ferito lunedì pomeriggio nell'area verde del quartiere di San Domenico a Udine e deceduto poche ore dopo, in ospedale, dove i medici hanno tentato invano di operarlo per salvargli la vita. Lo ha deciso ieri il gip del Tribunale per i minorenni di Trieste all'esito dell'udienza di convalida del fermo disposto dalla Polizia nei confronti del minore lunedì...