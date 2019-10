Ferisce con il coltello l'amica e subito dopo si taglia la gola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGGRESSIONEUDINE Si è presentato all'ora di cena in via Scrosoppi con un coltello da cucina in tasca. Ha raggiunto la ragazza che frequentava, una ventenne udinese residente in una casa famiglia protetta che si affaccia sulla strada stretta a poca distanza dal Teatro Nuovo. I vicini hanno sentito delle urla, era in corso una discussione animata tra i due. I FATTILa giovane non sapeva che l'amico con cui stava litigando avesse un'arma da taglio. All'improvviso il cittadino ghanese, di circa 30 anni, ha estratto il coltello e l'ha usato per...