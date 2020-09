L'INDAGINE

PALMANOVA Si è tenuto ieri in mattinata all'Ospedale di Palmanova l'interrogatorio di garanzia nei confronti di Livio Duca, il 66enne che nel tardo pomeriggio di martedì ha ucciso la moglie Marinella Maurel, nella loro villetta di Aquileia sferrandole una coltellata al collo con una lama da caccia. Il fermo è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, Andrea Odoardo Comez, che si è recato presso il nosocomio dopo che l'atto era stato rimandato nei giorni scorsi proprio per le precarie condizioni del pensionato, colpito da un infarto dopo che gli era stato comunicato il decesso della consorte. Ad assistere l'uomo durante l'udienza di convalida durata circa 20 minuti - alla quale non ha partecipato il sostituto procuratore Maria Caterina Pace - c'era l'avvocato Irene Lenarduzzi, la quale ha spiegato che il suo assistito, accusato di omicidio aggravato dal vincolo di parentela, si è avvalso della facoltà di non rispondere, in quanto ancora in stato confusionale e ricoverato presso l'area di emergenza dell'ospedale parlmarino.

LA SITUAZIONE

Le sue condizioni sono lievemente migliorate e la problematica cardiaca che si è presentata subito dopo il grave fatto di sangue dovrebbe essersi risolta. Si procede comunque ancora con la massima attenzione e per questo l'uomo rimarrà piantonato nel nosocomio dagli agenti della Polizia penitenziaria e sotto stretta osservazione da parte dei medici. Nel frattempo l'avvocato Lenarduzzi ha avanzato la richiesta di perizia psichiatrica, sulla quale il Gip si è riservato di decidere. «Il mio assistito è ancora molto scosso e in stato confusionale ha fatto sapere il legale e sta pian piano realizzando quanto accaduto, non era quini ancora il caso di farlo parlare». Quando gli investigatori lo hanno informato del decesso, l'anziano artigiano aquileiese aveva infatti pronunciato la frase allora sono un assassino prima di impallidire ed essere colto da un attacco di cuore. Sempre in mattinata è stata effettuata anche l'autopsia sul corpo della donna, in forma garantita, da parte del medico legale Carlo Moreschi. Le risultanze arriveranno nei prossimi giorni anche se ormai è chiaro, come emerso dalle risultanze delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, l'accoltellamento è sfociato al culmine di una lita tra Duca e la moglie: l'uomo ha afferrato un coltello da caccia, lungo circa 20 centimetri con una lama da 9, e ha colpito la consorte una sola volta all'altezza del collo, sul lato sinistro. La donna è poi scappata in giardino verso il cancello carrabile per chiedere aiuto, ma si è accasciata subito dopo. Nonostante i tentativi di rianimazione praticati sul posto, prima dalla vicina, poi dal personale del 118, il trasporto in ospedale in codice rosso e l'immediato intervento a cui è stata sottoposta in sala operatoria, la donna è spirata qualche ora più tardi. Trovano nel frattempo sempre più piede le ipotesi che all'origine del tragico gesto ci sia stato un disagio psicologico di Duca, segnato pare dal periodo di lookdown. Per l'inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare il nullaosta per la sepoltura di Marinella.

