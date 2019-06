«Fedriga tratti o continueremo la battaglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPALMANOVA La città fortezza non intende mollare l'osso. «O Fedriga sospende la legge e tratta o continuerà la lotta. Dobbiamo informare i cittadini. Gireremo tutti i comuni», annuncia un battagliero sindaco di Palmanova Francesco Martines. Ieri platea piena al Teatro Modena di Palmanova, all'incontro convocato dopo le decisioni prese dalla Regione sulla situazione del punto nascita e, più in generale, dell'Ospedale di Palmanova. Sul palco anche medici e operatori sanitari oltre a mamme. In tutti la preoccupazione e l'incertezza su...