«Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. La mia preoccupazione però non è questa, ma contenere il più possibile la diffusione del virus». Lo ha affermato ieri sera il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alle telecamere dell'emittente locale Telequattro. «A livello dei dati sul coronavirus delle ultime due settimane - ha osservato Fedriga - noi stiamo assistendo, purtroppo, come tutto il Nordest a un aumento importante di decessi che ci preoccupa ed è un dato collegato ai contagi delle settimane pregresse». Del resto, la stessa bozza del monitoraggio settimanale ministero della Salute segnala come in Friuli Venezia Giulia, come in altre 16 Region, si evidenzi un «impatto alto» sui servizi sanitari per sovraccarico di terapie intensive e area medica, per evidenza di nuovi focolai (in Rsa, case di riposo, ospedali o luoghi con popolazione vulnerabile) e per nuovi casi segnalati.

«Quello che poteva fare la Regione per aumentare i quantitativi» di vaccini antinfluenzali, «lo ha fatto. Abbiamo ampliato la platea di beneficiari che sono ovviamente le fasce più deboli, su questo noi abbiamo calcolato il 75% di copertura rispetto al 25% degli scorsi anni. Senza dubbio ci saranno però anche ripercussioni per le aziende che producono vaccini perché non stanno rispettando i contratti», ha poi aggiunto il governatore, riferendosi al fatto che i contratti «prevedono che si possa chiedere un aumento del 20% della fornitura». «Capisco la situazione di difficoltà globale - ha concluso - ma credo che i contratti vadano rispettati».

Quanto alla questione dei vaccini contro gli effetti del Coronavirus, Fedriga per quanto lo riguarda è stato chiaro: Mi vaccinerò ovviamente» contro il covid 19, «posso farlo anche pubblicamente. Cercherò di farlo quando toccherà il turno della mia età».

