STRETTA DI MANO

LIGNANO Per dare ulteriore valore all'accordo turistico tra Fvg, Veneto ed Emilia Romagna presentato ieri a Lignano Sabbiadoro, il presidente Massimiliano Fedriga ha usato un paragone, e si è tolto un sassolino che era lì da tempo: «Chi ipotizzava corridoi turistici con la Germania escludendo il nostro Paese - ha sottolineato Fedriga - oggi sta vivendo una crisi pandemica più critica. Siamo quindi fieri di poter comunicare adesso che nelle nostre regioni disponiamo di sistemi sanitari pronti e forti che garantiscono la sicurezza dei cittadini. Ora che la fase dell'emergenza più dura è alle spalle, possiamo dirci anche che gestire la complessità con trasparenza paga. Noi non abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto». Un riferimento esplicito ai Paesi dei Balcani, che oggi vivono situazioni epidemiologiche più fluide, con contagi in crescita soprattutto in Bosnia e Serbia. I corridoi, allora, erano stati ideati per attirare i turisti tedeschi. E proprio alla Germania guarda anche l'accordo di promozione firmato tra Fvg, Veneto ed Emilia Romagna.

IL PATTO

Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, La Riviera Adriatica italiana. Niente di più vicino! sarà l'invito rivolto per tutto luglio dalle tre Regioni ai turisti tedeschi. Uno spot tv da 20 secondi racconta, attraverso una carrellata di vivaci immagini piene di sole, mare e colori, i 300 km di spiagge e le suggestive località delle tre Regioni. Previsti oltre 2mila passaggi sulla web tv di Wetter.com e 830 passaggi televisivi su canali tv nazionali privati generalisti (Pro 7, Sat 1, Kabel Eins) e su canali specializzati (Sixx, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx, Kabel 1 Doku), con una programmazione concentrata sulle fasce orarie più strategiche, dalle 17 alle 20 e dalle 20 alle 23, che garantirà 115 milioni di contatti complessivi. Alla presentazione di ieri erano presenti anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, e quello dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. L'operazione si basa su un accordo triennale con un investimento annuale di 300mila euro (100mila a Regione). La pianificazione per l'estate 2020 svilupperà azioni di comunicazione del valore di oltre 1,8 milioni di euro. In programma entro l'anno anche un workshop, realizzato in modalità on-line con le più moderne tecnologie digitali di comunicazione, per la commercializzazione delle proposte di vacanza delle tre regioni.

I COMMENTI

«Si tratta di un progetto ambizioso che mira ad affermare la Riviera Adriatica nel suo insieme quale meta di riferimento sul mercato tedesco per il turismo estivo - ha detto Fedriga -. La decisione di pianificare gli investimenti su base triennale rappresenta inoltre la volontà delle tre Regioni di unire le forze in una prospettiva di più ampio respiro, ponendo a comune denominatore il valore inestimabile dei nostri litorali quale leva per il rilancio economico e occupazionale». E ancora: «Si tratta di una collaborazione storica che non finirà qui: immaginiamo eventi da gestire assieme, anche già da quest'estate. Non conta quanti soldi si possano impegnare, ma come saremo in grado di spenderli. Spesso si è peccato di poca programmazione sul fronte turistico, oggi invece mettiamo assieme le forze per diventare più attrattivi. Non vogliamo valorizzare solo quest'anno, ma anche i prossimi. Bisogna curare maggiormente il trasporto aereo dall'estero». Una critica è arrivata invece dal consigliere del Pd, Sergio Bolzonello: «Quello che non torna è la contribuzione di ciascuna Regione, in quanto i sistemi turistici non sono affatto equiparabili, con un numero di presenze nella altre regioni che rappresentano quasi il quadruplo di quelle nostrane».

