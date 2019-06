Fedriga: «Se non c'è impegno di tutti sospendere Schengen è l'unica opzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMIGRATIUDINE Continua il dibattito sul caso migranti dopo la presa di posizione del governatore Fedriga sulla sospensione di Shengen. Un'opzione, questa, per bloccare gli arrivi dei migranti, «come fatto dall'Austria con la Slovenia», che, ha chiarito lo stesso presidente, «non è la nostra ambizione, però è chiaro che se non c'è un impegno da parte di tutti paesi non abbiamo alternative». «Sospendere Schengen - ha spiegato Fedriga - vuol dire controllare i valichi e avere a disposizione le forze dell'ordine per controllare anche...