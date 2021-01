IL QUADRO

UDINE Ultimo giorno di zona arancione per il Friuli Venezia Giulia che da domani tornerà in giallo seppur con qualche limitazione in più che oggi verrà messa nero su bianco nella nuova ordinanza pronta ad essere firmata dal governatore Massimiliano Fedriga. Riaprono dunque fino alle ore 18 bar e ristoranti, con comunque l'obbligo di consumazione ai tavoli dalle ore 11 - così come era stato a dicembre e nelle due giornate post Epifania - l'asporto è consentito fino alle 22 per i ristoranti ma non per i bar, per i quali continuerà a esistere il limite delle 18 per una norma introdotta dal nuovo Dpcm teso a evitare assembramenti all'esterno. Verrà ripristinata la possibilità di spostamenti fuori dai confini comunali ma sempre all'interno del perimetro della regione, salvo i motivi di lavoro e salute. Ci sarà sempre invece il coprifuoco dalle 22 alle 5. Dovrebbero tornare anche le raccomandazioni, prima fra tutte quella di non recarsi in abitazioni diverse dalla propria, ma anche quella di riservare l'accesso ai negozi agli anziani (over 65) nella fascia oraria tra le 10 e le 12 del mattino. A proposito delle attività commerciali, potranno rimanere aperte sempre con l'esclusione di quelle dei centri commerciali durante il weekend; l'ingresso (già previsto dalle linee guida del Governo) sarà consentito a una sola persona nei negozi fino a 40 metri quadrati e a un cliente ogni 20 metri quadrati per i locali più grandi. Potranno tornare a riaprire anche mostre e musei, ma solo dal lunedì al venerdì: sabato e domenica tutto chiuso come prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I NUMERI

Continua il lento miglioramento dell'andamento dei contagi: nelle ultime 24 ore, la percentuale positivi tamponi è rimasta attorno al 5%, considerando sia quelli molecolari sia quelli rapidi. I nuovi casi registrati sono 451 su oltre 8000 test. Nel dettaglio su 6.076 tamponi molecolari sono stati rilevati 292 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,8%. Sono inoltre 1.970 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 123 casi (6,24%). I decessi registrati sono 13, a cui se ne aggiunge un altro verificatosi il 20 gennaio per un bilancio delle vittime che sale a 2.378 dall'inizio della pandemia. Si riducono i ricoveri nelle terapie intensive (57) così come quelli in altri reparti (596). I totalmente guariti sono 51.915, i clinicamente guariti salgono a 1.551, mentre diminuiscono le persone in isolamento che risultano essere 10.641. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 17 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 4. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri e due operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un assistente amministrativo e di un infermiere. Infine da registrare la positività al virus di una persona rientrata dalla Romania.

VACCINAZIONI

Se le case farmaceutiche manterranno gli impegni stabiliti, potrebbero essere tra 60 e 80 mila le dosi al mese che la gestione commissariale garantirà per febbraio e marzo al Friuli Venezia Giulia. Arriveremo a completare la copertura vaccinale con la seconda dose del primo target ed avviare la vaccinazione degli over 80 secondo quanto è stabilito dal piano nazionale. Un lavoro che però oggi presenta ancora incertezze per numero di dosi disponibili e flussi di consegna. A darne notizia è il vicegovernatore Riccardi al termine della riunione di ieri tra il Governo, il commissario straordinario Arcuri e i presidenti delle Regioni per fare il punto sulla distribuzione dei vaccini in Italia. A partire dal 9 febbraio - spiega il vicegovernatore - e per le prossime due settimane dovrebbero giungere in Friuli Venezia Giulia in media più di 13 mila dosi tra quelle fornite da Pfizer e Moderna. Dalla terza settimana in poi è previsto invece un incremento del quantitativo inviatoci, poiché si dovrebbero aggiungere anche le dosi provenienti dai laboratori di AstraZeneca che però potrebbero essere utilizzate per fasce di età più basse. Con questi quantitativi lavoreremo per raggiungere due obiettivi: da un lato il completamento del ciclo delle seconde dosi per il personale del sistema socio sanitario regionale e per gli ospiti delle case di riposo e, dall'altro, l'avvio della campagna a favore del secondo target individuato dalla gestione commissariale ossia gli ultraottantenni, che in Friuli Venezia Giulia sono circa 108 mila, in attesa di capire a chi possano essere somministrate le dosi della casa farmaceutica AstraZeneca. Per gli over 80, se tutto verrà confermato nel vertice che si terrà all'inizio della settimana, le prenotazioni si apriranno già a partire dai prossimi giorni, mentre le inoculazioni partiranno con la seconda settimana di febbraio.

