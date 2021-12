I tamponi anche per i vaccinati ai grandi eventi fanno parte di «misure per diminuire i rischi, è chiaro che nei grandi eventi, dove il rischio aumenta, questo è maggiore. Il momento è questo, non facciamone un dramma. Il mio obiettivo, in questo momento, è tenere aperta la maggior parte delle attività». Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Anche in Fvg, «molti comuni hanno sospeso gli eventi per le feste: perché rischiare? Festeggiamo in famiglia, in modo più contenuto», ha proseguito. E sulla decisione del governatore del Veneto, Zaia, di sottoporre i sanitari al test ogni quattro giorni, Fedriga ha detto che si tratta di una misura «utile perché la categoria dei sanitari è quella da proteggere di più. In Fvg, noi già facciamo monitoraggio costante dei sanitari», non c'è bisogno di questa misura. «Ai parenti non vaccinati invitati al pranzo di Natale direi meglio che ti vaccini prima di Natalè». È il consiglio che - rispondendo a una domanda specifica - il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano

Fedriga, darebbe ai parenti non vaccinati invitato al tradizionale pranzo di Natale. «È importante partecipare alla campagna vaccinale, direi - ha aggiunto - Il problema non si risolve facendo finta di niente, dire la verità significa voler bene, anche se per chi ci ascolta la verità può essere una menzogna. Dire verità per me è un gesto di generosità e che significa voler bene a quella persona. Questo in generale nella vita».

Parlando dei dati del Friuli Venezia Giulia, Fedriga ha rimarcato come la regione per ora non rischi affatto di finire in zona arancione. E questa dinamica rimarrà tale almeno fino a Natale e Capodanno.

