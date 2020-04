LA MINORANZA

UDINE Opposizione all'attacco di Giunta e maggioranza consiliare per il disegno di legge urgente, licenziato venerdì dall'Esecutivo, che prevede l'implementazione di 20 milioni del Fondo di riserva regionale per le spese impreviste, quello dal quale si sono attinti sin qui i fondi aggiuntivi per la Protezione civile regionale impegnata nell'emergenza anti Covid-19.

Ad alzare le barricate sono i consiglieri regionali del M5S, che lo hanno definito «un disegno di legge irricevibile» e hanno detto al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, di «non affrontare l'emergenza a spese dei più deboli». In discussione «non è la destinazione dei fondi» precisano, ma i capitoli da cui sono stati prelevati quei 20 milioni. L'operazione, in sostanza, «non toglie soldi stanziati inutilmente in capitoli che difficilmente potranno essere spesi durante questo anno, ma si è deciso di toglierli, in maniera ideologica, da altri settori», quelli che i pentastellati definiscono i propri «cavalli di battaglia».

L'operazione della Giunta, specificano i consiglieri M5S, «azzera completamente il Fondo da 5,5 milioni per azionisti e soci che sono in causa, anche contro la Regione, per il fallimento delle Coop operaie di Trieste e per la Coop Carnica di Tolmezzo. Abbiamo impiegato 5 anni per vedere approvato quel Fondo continuano che, per decisione della Giunta dopo un anno e mezzo non è mai stato toccato». Sono «tolti 460mila euro per la riduzione della plastica, e azzerati i fondi per iniziative antimafia»

Definiscono poi «non commentabile» l'abbattimento di 675mila euro del Fondo destinato alle Ater. Il Gruppo M5S chiede perciò alla Giunta «di sedersi intorno a un tavolo per poter fare scelte condivise». Immediata la reazione della maggioranza: «Credo che il M5S non abbia capito la ratio del provvedimento», ha affermato il consigliere di Fdl e presidente di commissione Alessandro Basso; i pentastellati «non strumentalizzino il disegno di legge che destina fondi per la gestione dell'emergenza Coronovavirus», hanno sostenuto il capogruppo della Lega Mauro Bordin e il consigliere leghista Luca Boschetti.

ITALIA VIVA

Richieste puntuali a Fedriga ieri le ha rivolte anche Italia Viva, la formazione renziana che in Friuli Venezia Giulia ha tra i suoi esponenti l'ex assessore regionale alla Salute della Giunta Serracchiani Sandra Telesca. Il presidente «faccia chiarezza sui focolai di Coronavirus sfociati negli ospedali di Trieste e di Pordenone», chiede il partito. Inoltre, «si attivino iniziative urgenti per gestire il contagio in modo che tutti gli operatori sanitari siano messi in condizione di svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza». Per tali obiettivi, Telesca sottolinea: «Siamo a disposizione di Fedriga per uscire dalla crisi».

QUESTIONARIO INUTILE

E Con il riavvio delle attività produttive, la Regione, evidenzia Luciano Bettin della Filca-Cisl, ha provveduto a inviare un documento a medici competenti, sindacati e associazioni di categoria nel quale «si comunica l'impossibilità di provvedere all'effettuazione dei tamponi» e si propone, tra l'altro, «di far compilare ai dipendenti un questionario/autocertificazione, relativo allo stato di salute proprio, dei propri congiunti e degli amici». Secondo Bettin si tratta di un questionario «assolutamente inutile e che oltretutto contravviene alle normative sulla privacy».

