LA POLITICA

UDINE La Conferenza delle Regioni ha inviato ieri una lettera al Governo per sollecitarlo in via formale ad avviare tempestivamente le trattative per la revisione degli accordi finanziari tra lo Stato e il Friuli Venezia Giulia. Lo ha anticipato il governatore Massimiliano Fedriga, al termine del vertice tenutosi in videoconferenza tra i presidenti delle Regioni. «Come noto - spiega Fedriga - il 9 settembre ho rammentato all'esecutivo nazionale l'imminente scadenza, fissata a fine mese, per ridefinire i contenuti dei patti tra Roma e il Friuli Venezia Giulia e, nei giorni successivi, ho portato ufficialmente all'attenzione dei ministri competenti una serie di proposte operative». Fedriga prosegue sottolineando che, «non avendo avuto alcun riscontro, ho pertanto ritenuto opportuno interessare la Conferenza delle Regioni, affinché un tema centrale quale il contributo alla finanza pubblica trovi puntuale risposta nelle relazioni tra il Governo e i Territori, nel rispetto degli impegni assunti il 20 luglio scorso nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni».

DAL MAS CONTROCORRENTE

«Gli 800 milioni che il Mes porterebbe in Friuli Venezia Giulia potrebbero essere investiti nello sviluppo digitale dei servizi sanitari e in conto capitale per concludere interventi di riorganizzazione logistica della rete ospedaliera e dei servizi territoriali. La prudenza è ottima virtù ma l'opportunità del miglioramento va colta subito». Così il senatore di Forza Italia, Franco Dal Mas che implicitamente risponde alle posizioni prudenziali dei presidenti di Fvg e Veneto sull'adesione al Mes.

«È ampiamente dimostrato che il Mes sia lo strumento più immediato per reperire risorse a minor costo a sostegno dell'evoluzione migliorativa della sanità - continua Dal Mas - perché sono fondi che potranno arrivare entro l'anno, aiutandoci ad affrontare i costi della pandemia, e presentando zero interessi al contrario del tradizionale indebitamento». Il senatore, pur comprendendo che Fedriga e Zaia debbano restare nell'ambito di una calcolata prudenza per rispetto della linea di partito, ricorda che qui si tratta di materia concorrente e che le Regioni sono parte in causa direttamente interessate dalle scelte in materia di sanità.

BUS PER GLI STUDENTI

«L'assessore Pizzimenti si ostina a dire che tutto va bene e che tutto è sotto controllo. A sentire cittadini, genitori e studenti, ma semplicemente vedendo cosa accade ogni mattina sulle principali direttrici di traffico, appare evidente come questa sensazione è solo di Pizzimenti e della giunta Fedriga, ma non condivisa dai cittadini» è intervenuto il consigliere regionale del Pd, Roberto Cosolini. «Ci si ostina a dimenticare che il tpl è competenza primaria della Regione. È fuori dubbio - incalza Cosolini - che il servizio deve migliorare per garantire la sicurezza ed evitare che sia una possibile fonte di contagio del virus. L'Emilia-Romagna e la Toscana hanno chiamato a collaborare le piccole imprese artigiane del trasporto persone, migliorando il servizio e aiutando le imprese a lavorare».

Sulla qualità del servizio fornito invece per gli scuolabus comunali dalla ditta Tundo Vincenzo, con la quale è in programma un incontro domani, ha invece presentato un'interrogazione Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l'Autonomia, con il consigliere Giampaolo Bidoli, per chiedere lumi sulla gara d'appalto centralizzata per il trasporto scolastico vinta dall'azienda pugliese che tanti disservizi ha causato in diversi Comuni della regione. «In molti casi i Comuni sono stati costretti ad affidamenti diretti ad altre aziende per garantire il servizio, con la prospettiva di rivalersi delle spese aggiuntive facendo leva sulla fideiussione presentata dalla Tundo - continua Moretuzzo - La fideiussione, però, è stata rilasciata da una società rumena che ha avuto diverse vicissitudini patrimoniali e solo pochi mesi fa è stata sanzionata dall'Autorità di vigilanza rumena, quindi non sappiamo se le richieste dei Comuni saranno soddisfatte».

