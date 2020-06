«Questa ricorrenza parla di una rinascita. Di un Paese che si rialza dalle macerie di un conflitto feroce e prende una nuova forma. E di festa e di rinascita è importante parlare, soprattutto in questi giorni, in cui il Paese si sta rialzando da una feroce pandemia che ci ha costretto di nuovo a ricostruire e a stringerci ancora di più intorno alle nostre istituzioni repubblicane ed europee, che proprio nel corso di questa crisi hanno ritrovato una nuova centralità».

Parola del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, chiamato ieri a rappresentare il Governo nella cerimonia per il 2.giugno che si è tenuta al Sacrario Militare di Redipuglia. Accanto a lui e alle autorità militari della regione, il Governatore Massimiliano Fedriga dal quale si è levato un appello affinchè «la cerimonia per la Festa della Repubblica possa stimolare simbolicamente il processo di cambiamento di cui ha bisogno il Paese: la crisi sanitaria che è diventata anche economica deve essere l'occasione per attuare una forte semplificazione di cui ha estremo bisogno il Paese per ripartire». «Speriamo - è stato l'auspicio di Fedriga - ci sia impegno continuo per dare fiato al lavoro e all'impresa: la grande sfida è eliminare gli orpelli che hanno soffocato e stanno uccidendo la nostra economia. Se non lo facciamo adesso non lo faremo più». Il presidente della Regione, affiancato dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, è tornato a margine della cerimonia, anche sulla nuova ordinanza che si appresterà a firmare nella giornata odierna: «Tendo ad essere ottimista che dal 4 giugno potrò far togliere l'obbligo delle mascherine, il confronto con i nostri esperti e i nostri numeri ci fanno ben sperare». Per le riaperture si procederà secondo quando previsto dai protocolli definiti all'interno della Conferenza delle Regioni: «Si apre tutto quello che abbiamo stabilito ha aggiunto Fedriga - aspetteremo qualche giorno in più solo su cinema e teatri». Sul fronte confini invece l'Austria prospetta l'apertura delle frontiere con l'Italia da metà giugno, «qualora l'andamento epidemiologico lo consentirà», hanno fatto sapere da Vienna, «in concomitanza con la ripresa della libera circolazione con gli altri Paesi confinanti». Per il governatore qualcosa si è mosso: «Sembra che si stiano risolvendo le cose, dopo un primo momento di tensione, mi auguro che non si sprechi troppo tempo altrimenti si danneggerà chi attende di prenotare le vacanze».

FESTA ANCHE A UDINE

Cerimonia ristretta anche a Udine nella mattinata di ieri con l'alzabandiera alle 9 in piazza Libertà e il Tricolore issato sul Castello, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle forze dell'Ordine. In prima fila il prefetto Angelo Ciuni, mentre il Comune era rappresentato dall'assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani. È stata deposta una corona di fiori al tempietto ai caduti sotto la loggia di San Giovanni, secondo il cerimoniale guidato dagli alpini della Brigata Julia. L'Anpi invece ha celebrato via social l'anniversario, proponendo due video con protagonisti il parlamentare friulano Elvio Ruffino, e Nilde Iotti, prima donna a ricoprire in Italia la carica di presidente della Camera dei Deputati.

