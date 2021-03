Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Reintrodurre le zone gialle dopo Pasqua per «andare verso una stagione di riaperture». Lo ha chiesto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di un'intervista rilasciata a Rai Radio Uno. «Non pretendiamo di riaprire tutto subito come se nulla fosse - ha spiegato Fedriga - ma dobbiamo cominciare a fare un piano di riaperture». Altrimenti, oltre a penalizzare lavoro ed economia, il rischio è di non tutelare...