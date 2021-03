IL QUADRO

UDINE Da ieri l'intero Friuli Venezia Giulia è ritornato in zona arancione e studenti ed insegnanti di scuole medie, superiori e università hanno riacceso i propri computer per la didattica a distanza. Tra sette giorni però il quadro potrebbe ulteriormente peggiorare, il colore della regione diventare rosso e con esso aumentare la platea degli scolari in Dad.

I CATTIVI PRESAGI

La situazione non ci lascia tranquilli ha dichiarato il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, ribadendo che si sta cercando di mettere in campo tutte le misure possibili sia per la situazione contingente sia per l'organizzazione vaccinale per la quale abbiamo aumentato notevolmente i numeri e per la quale stiamo chiedendo più dosi. Ma si registra un forte aumento dei contagi tra la fascia della popolazione 11-24 anni, che rispetto alle altre ondate era stata meno coinvolta. Abbiamo il segnale che anche la popolazione più giovane viene colpita. Ed è questa la ragione della scelta della Dad per medie e superiori. E' chiaro però ha specificato il governatore - che se dovesse arrivare la zona rossa rischiamo di dover chiudere, come prevede il Dpcm, anche le scuole di grado più basso. La soglia delle 250 infezioni su centomila abitanti negli ultimi sette giorni è già stata ampiamente superata per il Friuli e l'Isontino (a ieri rispettivamente 512 nella provincia di Udine, quinta peggior provincia a livello nazionale e 397 per la provincia di Gorizia).

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 415 contagi da Covid 19 su 3.546 test effettuati: 319 sono stati riscontrati dall'analisi di 2.817 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 11,32%; 96 invece sono stati rilevati da 729 test rapidi antigenici (13,17%). E' il lunedì con più casi dal 30 novembre scorso, in un giorno della settimana in cui di solito i numeri sono bassi perché nel fine settimana si eseguono meno tamponi. I decessi registrati sono 19, con il bilancio totale delle vittime che sale a 2.929, con la seguente suddivisione territoriale: 657 a Trieste, 1.475 a Udine, 602 a Pordenone e 195 a Gorizia. Continua a rimanere alta la pressione ospedaliera: i ricoveri nelle terapie intensive sono 58 (+1) e quelli in altri reparti 457 (+10). Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positivi al covid 81.164 persone, di questi i totalmente guariti sono 63.991, i clinicamente guariti 2.207, le persone in isolamento 11.522. Da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un medico, un infermiere, un operatore socio sanitario e un autista di ambulanze. Infine da evidenziare la positività di due persone rientranti da Croazia e Pakistan.

LE SCUOLE

Crescono a macchia di leopardo i contagi a livello territoriale, lo si può da ieri riverificare anche dall'aggiornamento della mappa Covid Fvg della Protezione Civile, le incidenze più alte nei piccoli comuni del Friuli Orientale mentre a Udine si contano 692 positivi con una prevalenza di 7 ogni mille abitanti, un dato molto più alto di Trieste che conta il doppio di popolazione. Nonostante il malcontento da parte di una rappresentanza di famiglie, è ripartita come detto la didattica a distanza per scuole medie e superiori e università. Al momento non sono stati rilevati segnali di protesta da parte degli studenti, ha affermato la presidente regionale dell'Associazione nazionale presidi, Teresa Tassan Viol. Per le secondarie di secondo grado le lezioni sono riprese nelle modalità già conosciute nei mesi precedenti, per le secondarie di primo grado gli staff delle scuole hanno lavorato molto per partire oggi con un'organizzazione puntuale. Le scuole sono attrezzate, non si sono trovate impreparate.

