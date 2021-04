Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Pd continua a marcare stretto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. «Dopo Pasqua Fedriga cambi passo, si impegni per scuole e ripartenza, evitando contrasti inutili e propaganda dannosa. Occorre che Regione sia preparata per quando si innescherà la ripresa economica e occupazionale. Occorre rendere più fluida una macchina vaccinale che non ha brillato per efficienza, valutando proposte come quella di attivare un sistema...