Fedriga attacca: parole fuori luogo E De Carlo fa un'interrogazione

LE REAZIONIUDINE (cdm) Il prefetto di Udine Angelo Ciuni (che ieri mattina assicurava che «stiamo cercando degli appartamenti per sistemarvi le persone fragili») non commenta le decisioni annunciate dalle associazioni Oikos, Ics e Centro Balducci, in linea con il profilo istituzionale che si confà all'ente che rappresenta. Ma è il solo, verrebbe da dire, vista la quantità di parole spese da destra e sinistra per quello che ormai è diventato un caso anche politico, materia incandescente in piena campagna elettorale. Si è espresso anche...