LA RIPARTENZA

UDINE Riaprire ma con cautela. È questa la sintesi degli incontri serrati per poter ripartire in sicurezza. L'ultimo, in vista delle prossime riaperture, il governatore Massimiliano Fedriga l'ha fatto con i rappresentanti regionali delle parti datoriali e sindacali delle categorie economiche e lavoratori. Obiettivo: condividere un piano d'azione in vista della ripartenza delle attività produttive in Friuli Venezia Giulia. Collegati, in videoconferenza, anche gli assessori Sergio Emidio Bini per le attività produttive e Stefano Zannier per le risorse agroalimentari e l'assessora al lavoro Alessia Rosolen e i delegati delle rispettive direzioni. «Premesso che la Regione è favorevole a riaprire le attività produttive, pur adottando tutte le precauzioni necessarie per contrastare il diffondersi dei contagi, già prima del 4 maggio - ha sottolineato Fedriga - occorre chiarire che tale decisione compete esclusivamente al Governo. Il nostro dovere è pertanto quello di farci trovare pronti e di lavorare, in vista di quel traguardo, assieme a tutti i soggetti interessati affinché la cosiddetta fase 2 sia caratterizzata dal minor numero di disagi per il territorio, sia in termini di rischi epidemiologici che di ricadute economiche».

IL DOSSIER

In attesa per oggi una nota riassuntiva con osservazioni e suggerimenti che aprirà il secondo step, ovvero un documento integrato prodotto dalla task force interdirezionale della Regione da sottoporre, entro la fine della settimana, all'esame delle parti datoriali e sociali. A premere per riaprire, è anche Massimo Paniccia, «sono il legno e l'industria dell'arredamento ad essere usciti più penalizzati e più bisognosi di riprendere l'attività afferma - specie sul versante delle esportazioni».

BILANCIO DEI CONTAGI

È sicuramente il dato più positivo dall'inizio dell'epidemia: solo 14 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia. Il totale dei positivi al Covid in regione sale a 2.745, ma il contenimento del contagio è un segnale positivo, soprattutto in vista delle prossime riaperture e della ripartenza. Salgono anche totalmente guariti, 968, ben 75 in più in solo giorno, mentre i clinicamente guariti, ovvero le persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, sono 215. Rimane stabile anche il numero dei decessi, 3 in più, di cui uno a Udine, uno a Pordenone e un terzo a Gorizia che portano a 225 il numero complessivo di morti da Covid-19 in regione. L'ultima vittima del Coronavirus in provincia di Udine è l'84enne Giuseppe Bergamasco di Spessa di Cividale, un nome conosciuto nella zona, dove il figlio ha un'azienda vitivinicola. Dopo un lieve incremento, cala nuovamente anche il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che attualmente sono 25, due in meno in 24ore. E calano anche il numero totale degli ospedalizzati, 140 e le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 1.172.

ZERO CASI IN CARCERE

I tamponi eseguiti tra il personale del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo hanno dato esito negativo. «Nessun caso positivo al Coronavirus è emerso da questo ultimo rilevamento effettuato tra il personale», ha confermato il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione civile regionale di Palmanova. Sono stati 84 i tamponi processati in un solo giorno tra i dipendenti del penitenziario di Tolmezzo che hanno dato esito negativo. A questi si sommano i circa settanta tamponi effettuati lunedì 13 aprile su circa 70 addetti, di cui 1 (un agente di polizia penitenziaria) trovato positivo. Continua, dunque, l'attività preventiva del Sistema sanitario regionale sulle carceri, che ha visto mercoledì e giovedì scorsi l'esecuzione di 240 tamponi - tutti con esito negativo - tra i detenuti e il personale della struttura penitenziaria di via Spalato a Udine, dopo che a seguito di una prima serie di esami erano stati rilevati due casi positivi.

GLI OVER GUARITI

Dopo settimane in cui si sente parlare di nuovi casi, ricoverati e decessi, dà speranza la guarigione di una donna di 84 anni. «Una notizia che ci fa apparire il virus meno invincibile quando aggredisce una persona fragile ha affermato Riccardi - Proprio per questo il nostro pensiero, anche oggi, è rivolto a tutti coloro che non ce l'hanno fatta a superare la malattia, quasi sempre in solitudine a causa di stringenti esigenze sanitarie, senza la possibilità di avere vicini i propri cari». Ma il pensiero va anche a lei, una guerriera over80 che ha sconfitto il Covid-19. Classe 1936, l'anziana è ospite in una delle residenze protette dell'Itis di Trieste. Dopo aver contratto il virus il mese scorso, è risultata ufficialmente guarita lo scorso 14 aprile. Assieme al lei anche un'anziana di San Vito al Tagliamento che a 102 è sopravvissuta al Coronavirus.

Liza Zancaner

