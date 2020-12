ACCORDO

UDINE Con la firma ufficiale, ieri, tra Palazzo D'Aronco e Figc, il Federale di Sant'Osvaldo è ora nelle mani del Comune e, dopo le polemiche sul suo uso futuro, l'assessore allo sport Antonio Falcone assicura che le strade sono ancora tutte aperte. In ballo, infatti, c'è la possibilità che diventi il campo di riferimento della squadra femminile del Tavagnacco mentre Ermes Canciani, presidente della Federcalcio Servizi Fvg, auspica che possa diventare «una realtà di livello per ospitare i campionati di vertice maschile e dilettanti». La convenzione siglata prevede che il Federale sia concesso in comodato d'uso gratuito al Comune per 25 anni rinnovabili per altri dieci. In cambio, l'amministrazione si farà carico del suo recupero, con una spesa stimata tra i 900 mila e il milione di euro: «Stiamo ancora facendo le dovute valutazioni ha spiegato Falcone -; la cifre potrebbero cambiare perché non è stata messa a punto una soluzione finale: vogliamo prima fare tutte le analisi sia sull'impianto sia sul contesto. L'obiettivo del Comune è di renderlo il più efficiente ed utilizzato possibile».

Nel frattempo, c'è la soddisfazione per aver sbloccato una situazione ferma da anni: «Il successo dell'operazione ha continuato l'assessore -, è dovuto alle persone che ci hanno lavorato: siamo arrivati ad un contratto praticamente unico in Italia. Voglio ringraziare anche l'ex assessore Paolo Pizzocaro per aver avviato la procedure, anche se poi si sono chiuse in maniera leggermente diversa (l'idea originale era di omologarlo per la serie A, ndr)». «Si avvera un sogno che era nel cassetto da tanti anni ha commentato Canciani -, quello di dotare la città di un altro impianto in un momento in cui c'è fame di spazi. Su Udine, tolto lo Stadio Friuli, non ci sono realtà che possono ospitare campionati di vertice. Siamo sicuri che, con questa operazione, anche qui ce ne saranno di primissimo livello. Negli anni, il calcio ha abbandonato il patrimonio immobiliare; ora c'è la necessità di fare un po' di ordine e in tutta Italia ci sono cessioni o concessioni degli impianti. La Federazione ha mandato un segnale importante e di speranza, liberandosi di una struttura sapendo che i benefici per il territorio sono superiori rispetto ad altri tipi di soluzioni, come quelle edilizie». Per il futuro, una delle ipotesi, che piace anche al sindaco, è la possibilità di ospitare il Tavagnacco: «Non ho mai escluso di farle giocare lì ha detto Falcone -, dico solo che non ci sono condizioni obbligate; non volevo un vincolo pesante: non sarebbe stato corretto con tutte le società udinesi che da anni ci chiedono spazi. Il nostro obiettivo è di preservare il valore storico della struttura e ridargli vita. Tutte le convivenze di squadre sono ancora aperte e possibili». «Il calcio femminile in regione era molto forte fino a qualche anno fa ha aggiunto Canciani -. Ora è in decadimento e c'è solo una società forte: credo il Tavagnacco abbia la possibilità di diventare la squadra di riferimento femminile e che il Federale possa essere una splendida vetrina per riportarlo ai massimi livelli».

