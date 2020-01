LA PROPOSTA

UDINE Una via a Giorgio Almirante, ma anche una a Enrico Berlinguer. La proposta bipartisan arriva da Fratelli d'Italia che ha inviato una richiesta alla commissione toponomastica e al sindaco Pietro Fontanini, affinché due strade, due piazze o due rotonde cittadine siano intitolate a quelli che furono gli storici segretari nazionali rispettivamente del Movimento Sociale Italiano e del Partito Comunista Italiano. È giusto che anche Udine abbia una via, una piazza o un'area verde dedicata rispettivamente a Giorgio Almirante e a Enrico Berlinguer, due grandi figure istituzionali e politiche della Repubblica Italiana, nonostante rappresentino due filosofie e due visioni del mondo antitetiche, distinte e distanti dice il consigliere comunale Fdi, Antonio Pittioni -. Abbiamo deciso di scrivere alla Commissione Toponomastica del Comune di Udine perché riteniamo che siano maturi i tempi per dedicare un luogo della nostra città a queste due grandi figure che hanno fatto la storia politica dell'Italia e che sono altresì maturi i tempi per rasserenare gli animi e per permettere un'analisi puntuale conclude -, su due uomini politici che hanno rappresentato gran parte del popolo Italiano interpretando i sogni, le speranze e le idee. Nella richiesta, i rappresentanti di Fdi definiscono i due politici punte di diamante di una politica di qualità e di valori che hanno rappresentato un'epoca lontana, ma politicamente densa di significati e di aspettative lavorative, che nulla hanno a che fare con l'attualità, in cui la politica dà spesso uno spettacolo deludente di se stessa. Dal canto suo, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Onorio Vidoni, aggiunge: Sono numerosi i comuni italiani che hanno dedicato un luogo alla memoria di Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer, due uomini avversari in politica ma che si sono sempre rispettati dal punto di vista umano, tant'è che Almirante volle rendere omaggio a Berlinguer presentandosi ai suoi funerali. Per i tanti meriti riconosciuti a questi due importanti politici che sono stati per anni punto di riferimento per milioni di italiani, sono sicuro che la Commissione Toponomastica del Comune accetterà la nostra proposta riunendosi quanto prima. La Toponomastica (presieduta dall'assessore Alessandro Ciani) a dare un parere (consuntivo) sulla richiesta, che dovrà poi passare al vaglio anche della giunta comunale. Nel caso il percorso attraverso la commissione non dovesse avere successo, il gruppo consiliare ha già annunciato che presenterà una mozione sul tema in consiglio comunale.

Alessia Pilotto

