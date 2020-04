(al.pi.) Anche Fdi è favorevole all'uso dei sacchetti, invece che dei bidoncini, per il sistema casa per casa. I due consiglieri, Luca Onorio Vidoni e Antonio Pittioni, lo hanno proposto ieri alla Giunta. «Dato che al primo posto c'è la tutela di cittadini e operatori Net hanno detto, riprendendo una posizione già espressa da Consumatori attivi - e considerato il fatto che il virus resiste fino a 72 ore sulla plastica, riteniamo poco opportuno l'uso del bidoncini in questo periodo. Per una maggiore igiene e per ridurre il rischio contagi, chiediamo che possano venire esposti solo i sacchetti. O almeno, che sia possibile farlo su base volontaria». Il gruppo di FdI ha avanzato anche ulteriori proposte: «In linea con le agevolazioni già concesse ha detto -,l'amministrazione e Ssm potrebbero valutare la proroga degli abbonamenti dei parcheggi in struttura (come è avvenuto per quelli su strada, ndr), dato che attualmente non stanno usufruendo del servizio». Infine, i due consiglieri hanno proposto di intensificare la prevenzione contro le zanzare tigre. «Rappresenta hanno detto - un potenziale pericolo in quanto è vettore di virus e malattie, per ora non collegate al Covid-19, ma non è stato nemmeno provato il contrario». L'assessore all'ambiente, Silvana Olivotto ha risposto che dal 15 maggio partiranno le disinfestazioni (una ogni tre settimane, per un totale di 7 interventi).

