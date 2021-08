Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMUNEUDINE Cambia l'assetto in Consiglio comunale a Udine nell'area di maggioranza: scompare la rappresentanza di Ar, il partito creato dall'ex presidente della Regione Renzo Tondo, e cresce il gruppo di Fratelli d'Italia. Ieri, infatti, il consigliere di Ar Marco Valentini ha annunciato l'adesione al gruppo di Fdi, in un appuntamento in cui erano presenti, tra gli altri, il capogruppo Onorio Vidoni e il coordinatore regionale nonché...