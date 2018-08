«Fatturati in calo In centro i piccoli non riescono più a sopravvivere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Vetrine chiuse, girandole di cartelli con la scritta nuova gestione, negozi desolatamente vuoti da anni e altri che, alla fine, decidono di arrendersi. È un grido d'allarme quello che arriva dal centro storico udinese.Marco Paolini, che fino allo scorso aprile ha gestito in franchising il supermercato Pam di via Battisti, ad un certo punto ha detto basta. «Ho fatto uno switch con la casa madre, come si dice in gergo: ho mantenuto il franchising, ma ho lasciato il negozio di via Battisti per prendere in mano quello di viale...