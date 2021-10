Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE È assalto alle farmacie per i test anticovid, la strada maestra per chi vuole continuare a lavorare senza Green pass. Con numeri che infrangono ogni record. A pochi giorni dal debutto del nuovo portale per prenotare i tamponi, sono già «109mila le prenotazioni inserite nel sistema», come spiega il presidente di Federfarma Luca Degrassi. Come se «fossero già coperti dieci giorni lavorativi, con questo ritmo». Che oggi...