Farmaci, una botta da 204 milioni sulle casse regionali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COSTO DELLE CUREUDINE Regione speciale, spese speciali. In virtù si un sistema sanitario autonomo e di uno statuto speciale, il Fvg non accede ai fondi previsti dal Ministero della Salute - a partire dallo scorso anno - per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi non oncologici, con una dotazione di 500 milioni di euro annui e per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con altrettanti milioni: in tutto un miliardo, da cui la Regione è tagliata fuori.Una botta per le casse degli ospedali e...