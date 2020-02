IL QUADRO

UDINE Il mese della festa degli innamorati può diventare anche un momento di generosità verso chi è più bisognoso e pare che il messaggio abbia colpito il segno esattamente come le frecce di Cupido. In questo inizio di 2020 il Banco farmaceutico ha registrato in Friuli Venezia Giulia un vero successo; quest'anno, in occasione della XX giornata di raccolta del farmaco, i volontari hanno raccolto, tra sabato 8 e lunedì 10 febbraio, 21.400 confezioni di medicinali - ben 3.500 in più dello scorso anno - nelle 181 farmacie della regione che hanno aderito all'iniziativa. Spiccano quest'anno per la raccolta Udine e provincia dove sono state 91 (due in più dell'anno scorso) le farmacie che hanno esposto la locandina del banco farmaceutico. Nel 2019, infatti, la provincia friulana ha registrato un +17% nella raccolta per un totale di 11.006 pezzi raccolti dai 400 volontari che nelle due giornate hanno presidiato le farmacie collegate ai 54 enti che operano sul territorio e che potranno dare soccorso a 6.300 bisognosi. A livello regionale i 97 enti convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus nei prossimi mesi potranno distribuire i farmaci ai bisognosi. Gli enti più strutturati e dotati di personale sanitario possono ritirare immediatamente tutti i farmaci raccolti e gestirli per contro proprio, mentre gli enti più piccoli inviano gli indigenti nelle farmacie, attraverso un coupon, nel corso dell'anno per ritirare il farmaco di cui hanno bisogno.

LA GENEROSITÀ

Stupisce positivamente come la gente continui con generosità a donare aiutando così le persone bisognose commenta il delegato territoriale del Banco, Matteo Favero i numeri della raccolta di quest'anno sono più che positivi e non è un dato scontato. Davvero un bel modo di festeggiare i 20 anni del Banco. A Udine e provincia, infatti, è aumentato anche il numero delle farmacie aderenti e c'è chi, ricorda Favero, si presenta in farmacia durante le giornate di raccolta appositamente per donare un farmaco. Si tratta per lo più di antipiretici, antidolorifici, disinfettanti, colliri e multivitaminici per bambini. Sono tutti farmaci che non necessitano della ricetta medica, quindi totalmente a carico di chi ne ha bisogno. Di fronte a chi si trova in difficoltà, sacrificando anche l'acquisto di un medicinale, la sensibilità dei farmacisti e dei cittadini non manca, inoltre aggiunge Favero il notevole incremento della raccolta di quest'anno è arrivato anche grazie al fatto che è stata data la possibilità di donare anche nella settimane precedente alle due giornate ufficiali di raccolta. E anche in Friuli si pensa a come attivare un'altra iniziativa importante, il Recupero dei farmaci validi, già realtà in alcune grandi città dove all'interno delle farmacie che aderiscono all'iniziativa sono posizionati appositi contenitori facilmente identificabili in cui è possibile con l'assistenza del farmacista - donare i medicinali di cui non si ha più bisogno e non ancora scaduti, ci stiamo lavorando conclude Favero anche per riuscire a ridurre gli sprechi. Intanto anche per quest'anno la raccolta potrà venire in aiuto di 10.000 bisognosi del Friuli Venezia Giulia.

