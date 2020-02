IN GIUNTA

UDINE Aumenta il sostegno del Comune al Far East Film Festival. Ieri la giunta ha stabilito di concedere alla manifestazione l'uso degli spazi e un contributo di 90mila euro, diecimila in più rispetto all'anno scorso. «Abbiamo voluto dare un segnale di fiducia e positività», ha commentato l'assessore alla Cultura, Fabrizio Cigolot. Tanto più che questa edizione pareva potesse essere a rischio a causa del coronavirus: gli organizzatori hanno confermato che il Feff si farà, dal 24 aprile al 2 maggio.

La giunta stanzierà anche un contributo di 10mila euro per l'avvio del progetto a sostegno di una nuova iniziativa per il sollievo delle famiglie con persone colpite da demenza senile. Il piano, presentato dall'associazione Alzheimer Udine onlus, sarà realizzato dal 1 marzo al 31 luglio e ha l'obiettivo di dare accoglienza temporanea al malato all'interno di una struttura residenziale, in un nucleo autorizzato all'accoglimento di persone non autosufficienti dotato di adeguati requisiti di protezione e di sicurezza, gestito da personale qualificato e adeguatamente formato per svolgere tali attività, dando così la possibilità ai familiari di lasciare il malato in un luogo sicuro e ben strutturato per un periodo concordato e allentare momentaneamente il carico emotivo. L'Asp La Quiete destinerà alla sperimentazione del sollievo notturno quattro posti letto mentre il Centro Pervinca si occuperà in particolare di ospitare le persone con demenza durante il giorno.

Nella stessa seduta, l'esecutivo ha dato il via libera ad una serie di iniziative che animeranno Giardin Grande in primavera e in estate. Dal 28 marzo al 19 aprile, tornerà il tradizionale luna park; poco dopo, dal 29 aprile al 4 maggio, sempre piazza Primo Maggio ospiterà la settima edizione dello Street Food Truck, che proporrà la sua gastronomia da strada il giovedì dalle 18 all'una di notte e nel week end dalle 11 all'una di notte. Successivamente arriveranno le prelibatezze dello Stiria Food Festival: dal 29 maggio al 2 giugno, la piazza accoglierà gli stand austriaci che porteranno in città la gastronomia e le tradizioni stiriane con intrattenimenti, attività collaterali e momenti di animazione per grandi e piccoli. Infine, dal 23 al 26 luglio, in programma c'è la Festa della birra che offrirà l'occasione per valorizzare i produttori di birra della nostra regione con l'installazione di alcuni stand, dove verranno somministrati alimenti e bevande, e con l'organizzazione di dimostrazioni ed incontri con mastri birrai per la promozione del prodotto e la divulgazione del processo produttivo.

